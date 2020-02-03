«Технологии будущего»: объявлены лауреаты премии президента РФ молодым учёным за 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. Отмечены работы трёх специалистов младше 35 лет, занимавшихся изучением влияния гаджетов на детей, созданием полупроводниковой нанофотоники и исследованием в области борьбы с раком. Лауреаты получат премии из рук главы государства во время приуроченной ко дню науки традиционной торжественной церемонии, которая пройдёт в Кремле 6 февраля.

В понедельник, 3 февраля, стали известны лауреаты премий президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. Их имена на специальной пресс-конференции объявил помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Наград были удостоены трое исследователей младше 35 лет — за изучение влияния гаджетов на детей, за создание полупроводниковой нанофотоники и за достижения в сфере борьбы с онкологией. Лауреаты получат премии из рук Владимира Путина во время приуроченной ко Дню науки традиционной торжественной церемонии, которая пройдёт в Кремле 6 февраля.

Так, премия присуждена доктору психологических наук Александру Вераксе, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. За формулировкой «лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста» скрывается актуальная работа автора по изучению влияния гаджетов на подрастающее поколение.

«Смысл исследования заключался в том, чтобы посмотреть на современных детей в условиях цифровизации. Мы исследовали те линии, которые важны для последующей жизни человека в его социальном и эмоциональном развитии, разработали технологии для эффективного построения обучающих процессов для детей так, чтобы они могли контролировать своё поведение, свои действия», — рассказал RT лауреат премии.

«Мы поняли главное: что освоение детьми культуры возможно только с помощью игры и эффективно заменить эту игру никакими гаджетами невозможно», — добавил Александр Веракса.

Лауреатом президентской премии также стал доктор физико-математических наук Сергей Макаров, главный научный сотрудник физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО. Ему присвоена премия за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники. По мнению учёных университета, его работа, посвящённая полупроводникам нового типа (перовскитам), предвосхищает переход человечества от традиционной электроники к фотонаноэлектронике.

«Сергей занимается перовскитами, полупроводниками нового поколения, которые синтезировать намного легче, чем обычные полупроводники. Наноструктуры, которые он делает, приходят на замену традиционной электронике. Фотоника вместе с электроникой являют собой гибридные технологии будущего», — пояснил в беседе с RT Павел Белов, коллега Макарова и декан физико-технического факультета Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Также премия присуждена Марине Ширмановой, кандидату биологических наук, замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ. Её работа посвящена борьбе с опухолевыми процессами, и она, по мнению коллег, является ярким представителем новой, основанной в Приволжье, научной школы, которая вышла на новый уровень борьбы с раком.

«Исследования рака на мышах позволяют в реальном времени наблюдать за развитием злокачественной опухоли. В работе Марины Ширмановой видно, как опухоль реагирует на лечение, как она пытается ему противодействовать. Для этого были созданы специальные молекулярные сенсоры. Суть её работы — в расшифровке механизмов роста и лечения опухоли», — рассказал RT коллега Ширмановой, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук и руководитель лаборатории Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Константин Лукьянов.