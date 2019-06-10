«Весь мир теперь пользуется их решением»: названы имена лауреатов Госпремии за 2018 год в области науки и технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и технологий 2018 года. Семь лучших учёных удостоены высших наград страны за регистрацию гравитационных волн, достижения в области востоковедения и создание безопасной технологии проведения операций на трахее. Лауреаты получат Госпремии из рук президента во время традиционной торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля в День России, 12 июня.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко 10 июня обнародовал указ Владимира Путина о присуждении Государственных премий в области науки и технологий за 2018 год. Лауреатами стали три физика, историк-востоковед и три хирурга.

Самое важное открытие в астрофизике

Лауреатами Государственной премии за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн (представляют собой рябь пространства, расходящуюся во времени со скоростью света) стали три доктора физико-математических наук: профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт и замдиректора Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов.

Для академика Пустовойта эта Государственная премия уже пятая (с учётом двух советских), при этом сам учёный называет её важнейшей. Ещё в далёком 1962 году он впервые предложил использовать метод регистрации гравитационных волн при помощи лазерных интерферометров. Метод был поначалу высмеян американскими учёными, но затем был втайне принят в разработку Вашингтоном.

«Это самая важная награда! Из всех пяти премий эта наибольшая, потому что наше открытие навсегда вошло в историю астрофизики, — заявил в беседе с RT академик Пустовойт. — Мой учитель, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург, в 1963 году доложил о нашем методе на конференции по гравитационным волнам. Конкурент, американец Джозеф Вебер, в ответ назвал наш путь тупиковым, однако дал распоряжение ученикам проверить его. Первый же небольшой лабораторный американский лазерный интерферометр оказался эффективнее, чем всё многомиллионное оборудование Вебера».

Роль отечественных учёных всячески замалчивалась на протяжении десятилетий. С развитием технологий западные учёные получили в 2017 году Нобелевскую премию по физике за регистрацию гравитационных волн в обсерватории LIGO. Под давлением российских журналистов приоритет открытия Пустовойта на пресс-конференции в Вашингтоне нехотя признали и сами нобелевские лауреаты.

Владислав Иванович Пустовойт

© Wikipedia

Коллега академика Пустовойта Валерий Митрофанов внёс существенный вклад в реализацию всего проекта LIGO — решил проблему ограничений чувствительности антенн. Ефимом Хазановым разработаны оптические изоляторы, использование которых в значительной степени обеспечило успех всего эксперимента.

Специалист номер один по Ближнему Востоку

Доктор исторических наук, академик РАН Виталий Наумкин удостоен Госпремии за выдающийся вклад в востоковедение. Он автор многочисленных работ по проблемам Арабского Востока, Центральной Азии и Кавказа. Академик Наумкин — арабист, исламовед и семитолог, исследователь арабского и сокотрийского языков. Он собрал и перевёл на русский большое количество сокотрийских текстов, описал быт, политическую и религиозную жизнь сокотрийцев.

Виталий Вячеславович Наумкин

© Wikipedia

Однако самое важное его поле деятельности связано со сложнейшими современными процессами на Ближнем Востоке. Российские дипломаты признают уникальный опыт и авторитет учёного незаменимыми при принятии решений в области внешней политики.

«Академик Наумкин — один из ведущих арабистов мира. Трудно найти специалиста, который бы так тонко понимал все нюансы очень непростой, многослойной обстановки на Ближнем Востоке. Для урегулирования ситуации в Сирии он проделал колоссальную работу. Авторитет академика Наумкина столь высок, что его принимали и в Дамаске, и в сирийской оппозиции. В разгар конфликта этот учёный был политическим советником специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Академика Наумкина очень уважает Сергей Викторович Лавров как специалиста номер один по этому региону у нас в стране», — сообщил в беседе c RT академик РАН, президент Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН Александр Дынкин.

«Сотни спасённых жизней»

Лауреатами премии за снижение заболеваемости и смертности пациентов с заболеваниями трахеи стали три доктора медицинских наук: академик РАН, главврач НИИ краевой клинической больницы №1 Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, а также член-корреспондент РАН, завотделением Университетской клинической больницы №1 Сеченовского университета Владимир Паршин и академик РАН, научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Владимир Харченко.

Владимир Алексеевич Порханов

© ruspekh.ru

Коллективом авторов разработана новая концепция лечения больных с жизнеугрожающими стенотическими заболеваниями трахеи, позволяющая сохранить жизнь пациентам и продлить их трудоспособный период.

В 1970-х годах советскими хирургами была доказана возможность проведения операций на трахее. Они вошли в клиническую практику в условиях специальных стационаров. Однако летальность при таких операциях в 1970—1980-е годы составляла 20%, а сейчас 1% — именно в этом основная заслуга коллектива.

«Хирургия — это не просто работа руками. Это и наука, и искусство, и технология. Они просто молодцы. Их работа — решение крупной технологической проблемы. За этими цифрами даже не десятки, а сотни спасённых жизней», — заявил в беседе с RT академик, директор Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского РАН Юрий Белов.

Заболеваниям трахеи подвержены преимущественно молодые люди. Возвращение им трудоспособности имеет колоссальное социальное значение. Работа коллектива — это не просто хирургия, а мультидисциплинарная разработка с применением самых современных технологий, которые возвращают людям полноценную жизнь, считает вице-президент РАН, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Чехонин.

«Современные достижения в области хирургии связаны с развитием биологии, генетики, регенеративной медицины. В торакальной хирургии существуют области, которые требуют нестандартных подходов. Например, для реконструкции трахеи применяются стволовые клетки на полимерном каркасе. Благодаря технологии лауреатов тяжёлые пациенты, которые находились на искусственной вентиляции лёгких, перестали быть инвалидами на всю жизнь, а российская школа торакальной хирургии вышла на лидирующую позицию во всём мире. Весь мир теперь пользуется её технологией. Авторами созданы уникальные научно-исследовательские лаборатории. Особенно хочу отметить работу академика Порханова, который создал уникальную клинику в Краснодаре», — подытожил академик Чехонин.

Напомним, традиционное чествование лауреатов Госпремии пройдёт 12 июня, в День России. Учёные получат награды из рук президента во время торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля.