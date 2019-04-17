Эксперт прокомментировал исследование об опасности учащённого сердцебиения

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Профессор кафедры геронтологии ФПДО МГМСУ, кардиолог Юрий Конев прокомментировал исследование шведских учёных, которые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. Об этом сообщает Nation News.
Эксперт прокомментировал исследование об опасности учащённого сердцебиения
  • РИА Новости

«Есть нормативы числа сердечных сокращений — ниже 55 — это уже брадикардия, а выше 90 — тахикардия», — напомнил эксперт.

По его словам, в Гётеборге разделили нормокардические показатели на четыре группы, но это было известно давно.

Как отметил Конев, чем выше пульс, тем меньше человек живёт, что объяснимо с точки зрения физиологии.

«Если пульс был в норме, а потом вдруг стал выше — это повод обратиться к врачу. Доктор найдёт причину, и сейчас достаточно препаратов, чтобы скорректировать эти показатели», — добавил он.

Ранее кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с RT оценил исследование шведских учёных.

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