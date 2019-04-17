Эксперт прокомментировал исследование об опасности учащённого сердцебиения
- РИА Новости
«Есть нормативы числа сердечных сокращений — ниже 55 — это уже брадикардия, а выше 90 — тахикардия», — напомнил эксперт.
По его словам, в Гётеборге разделили нормокардические показатели на четыре группы, но это было известно давно.
Как отметил Конев, чем выше пульс, тем меньше человек живёт, что объяснимо с точки зрения физиологии.
«Если пульс был в норме, а потом вдруг стал выше — это повод обратиться к врачу. Доктор найдёт причину, и сейчас достаточно препаратов, чтобы скорректировать эти показатели», — добавил он.
Ранее кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с RT оценил исследование шведских учёных.