«Выдающаяся работа для страны»: названы имена лауреатов Госпремии за 2019 год в области науки и технологий
- © komitet2-2.km.duma.gov.ru/ndrei.golovnev.9/sbras.info
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и технологий за 2019 год. Лауреатами стали специалисты в области антропологии, физики и биологии.
Размер премии в этом году увеличен с 5 до 10 млн рублей. При этом из-за карантинных ограничений официальную церемонию награждения пришлось отменить.
Драйвер развития Севера
За вклад в изучение культурного наследия народов Арктики премию присудили директору Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), член-корреспонденту РАН Андрею Головнёву.
Он впервые в отечественной науке сформулировал концепцию антропологического движения, в рамках которой предложил не рассматривать номадизм (кочевничество) как след архаики. По его мнению, в высокой мобильности кочевых народов кроется исконное свойство человечества, драйвер его развития.
- Лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий за 2019 год Андрей Головнёв
- © ndrei.golovnev.9
Многолетние исследования учёного выявили не только богатство северных культур, но и их высокую адаптивность к экологическим условиям и культурно-политическим и экономическим воздействиям.
«В центре работы Андрея Головнёва — образ жизни людей, основанный на оленеводстве, на охоте на морского зверя и рыболовстве. Нет больше таких живых существ, которые освоили жизнь в Арктике. Безусловно, люди должны знать, кто живёт и чем занимается в Арктике и Субарктике. Учёный рассказал о жизни людей, которые там жили тысячелетиями», — рассказал в беседе с RT коллега лауреата, академик РАН Валерий Тишков.
По мнению учёных, особого внимания заслуживает выдвинутая Головнёвым концепция северной идентичности России, так как РФ является крупнейшим северным государством с географическим центром на полярном круге в низовьях Енисея.
Уникальные нанотрубки
В области физики лауреатами премии стали руководители и сотрудники Института теплофизики имени С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин. Им удалось создать основу мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и «научно обосновать новые методы диагностики неравновесных систем и управления ими».
«Углеродные нанотрубки были открыты более 20 лет назад, и через некоторое время стало понятно, что это абсолютно новый и уникальный материал, который является универсальной добавкой. Такая добавка в малых концентрациях кардинально меняет материалы и их свойства, кратно увеличивает прочность материала, многофункциональные свойства», — сообщил в разговоре с RT Михаил Предтеченский.
По его словам, в России создано единственное в мире производство одностенных углеродных нанотрубок. Использование нанотрубки стало экономически целесообразным при производстве асфальта.
- Лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий за 2019 год Михаил Предтеченский
- © sbras.info
Срок службы дороги, сообщил учёный, может быть кратно увеличен. Также, по его мнению, использование нанотрубок благоприятно действует на развитие электротранспорта, так как использование данного материала в батарейках существенно повышает их ёмкость.
«Нанотрубки являются новым фундаментальным материалом, который в каком-то смысле определит материаловедение настоящего и будущего», — отметил лауреат.
«Успешно заменяют западные препараты»
Биологи Дмитрий Морозов, Андрей Улитин и Татьяна Черновская получили премию за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Они создали уникальный научно-производственный комплекс готовых лекарственных форм моноклональных антител. По мнению специалистов, данное исследование предоставляет возможность лечения большого количества злокачественных и аутоиммунных заболеваний.
- Лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий за 2019 год Дмитрий Морозов
- © komitet2-2.km.duma.gov.ru
«Работа для нашей страны выдающаяся. Это чрезвычайно важно для развития отечественной фарминдустрии с точки зрения способности производить современнейшие препараты. По точности воздействия они не имеют себе равных и успешно заменяют западные препараты. Часть таких препаратов оказались очень эффективны для спасения людей с COVID-19. Они не дают развиваться гипертрофированной реакции иммунитета», — сообщил в комментарии RT академик РАН, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов.