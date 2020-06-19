«Выдающаяся работа для страны»: названы имена лауреатов Госпремии за 2019 год в области науки и технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и технологий 2019 года. Учёные удостоены высших наград страны в том числе за вклад в изучение культуры народов Севера, создание одностенных углеродных нанотрубок и разработку препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Размер каждой премии в этом году увеличен с 5 до 10 млн рублей. Из-за карантинных ограничений официальная церемония награждения проводиться не будет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и технологий за 2019 год. Лауреатами стали специалисты в области антропологии, физики и биологии.

Размер премии в этом году увеличен с 5 до 10 млн рублей. При этом из-за карантинных ограничений официальную церемонию награждения пришлось отменить.

Драйвер развития Севера

За вклад в изучение культурного наследия народов Арктики премию присудили директору Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), член-корреспонденту РАН Андрею Головнёву.

Он впервые в отечественной науке сформулировал концепцию антропологического движения, в рамках которой предложил не рассматривать номадизм (кочевничество) как след архаики. По его мнению, в высокой мобильности кочевых народов кроется исконное свойство человечества, драйвер его развития.

Лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий за 2019 год Андрей Головнёв

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Многолетние исследования учёного выявили не только богатство северных культур, но и их высокую адаптивность к экологическим условиям и культурно-политическим и экономическим воздействиям.

«В центре работы Андрея Головнёва — образ жизни людей, основанный на оленеводстве, на охоте на морского зверя и рыболовстве. Нет больше таких живых существ, которые освоили жизнь в Арктике. Безусловно, люди должны знать, кто живёт и чем занимается в Арктике и Субарктике. Учёный рассказал о жизни людей, которые там жили тысячелетиями», — рассказал в беседе с RT коллега лауреата, академик РАН Валерий Тишков.

По мнению учёных, особого внимания заслуживает выдвинутая Головнёвым концепция северной идентичности России, так как РФ является крупнейшим северным государством с географическим центром на полярном круге в низовьях Енисея.

Уникальные нанотрубки

В области физики лауреатами премии стали руководители и сотрудники Института теплофизики имени С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин. Им удалось создать основу мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и «научно обосновать новые методы диагностики неравновесных систем и управления ими».

«Углеродные нанотрубки были открыты более 20 лет назад, и через некоторое время стало понятно, что это абсолютно новый и уникальный материал, который является универсальной добавкой. Такая добавка в малых концентрациях кардинально меняет материалы и их свойства, кратно увеличивает прочность материала, многофункциональные свойства», — сообщил в разговоре с RT Михаил Предтеченский.

По его словам, в России создано единственное в мире производство одностенных углеродных нанотрубок. Использование нанотрубки стало экономически целесообразным при производстве асфальта.

Лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий за 2019 год Михаил Предтеченский

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Срок службы дороги, сообщил учёный, может быть кратно увеличен. Также, по его мнению, использование нанотрубок благоприятно действует на развитие электротранспорта, так как использование данного материала в батарейках существенно повышает их ёмкость.

«Нанотрубки являются новым фундаментальным материалом, который в каком-то смысле определит материаловедение настоящего и будущего», — отметил лауреат.

«Успешно заменяют западные препараты»

Биологи Дмитрий Морозов, Андрей Улитин и Татьяна Черновская получили премию за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Они создали уникальный научно-производственный комплекс готовых лекарственных форм моноклональных антител. По мнению специалистов, данное исследование предоставляет возможность лечения большого количества злокачественных и аутоиммунных заболеваний.

Лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий за 2019 год Дмитрий Морозов

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«Работа для нашей страны выдающаяся. Это чрезвычайно важно для развития отечественной фарминдустрии с точки зрения способности производить современнейшие препараты. По точности воздействия они не имеют себе равных и успешно заменяют западные препараты. Часть таких препаратов оказались очень эффективны для спасения людей с COVID-19. Они не дают развиваться гипертрофированной реакции иммунитета», — сообщил в комментарии RT академик РАН, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов.