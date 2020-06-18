Названы лауреаты Госпремии России в области науки

Государственные премии России в области науки и технологий 2019 года присуждены за создание нанотрубок, лекарства от рака и изучение культуры народов Арктики. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.

Первая премия присуждена Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу, Владимиру Меледину за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

Вторую премию получат гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, Андрей Улитин из Института биологического приборостроения с опытным производством РАН и директор департамента биохимии «Биокада» Татьяна Черновская за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Лауреатом третьей премии стал член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев. Наградой отмечен его вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.