Названы лауреаты Госпремии России в области науки
- РИА Новости
Первая премия присуждена Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу, Владимиру Меледину за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.
Вторую премию получат гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, Андрей Улитин из Института биологического приборостроения с опытным производством РАН и директор департамента биохимии «Биокада» Татьяна Черновская за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Лауреатом третьей премии стал член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев. Наградой отмечен его вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.