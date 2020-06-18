Названы лауреаты Госпремии России в области науки

Короткая ссылка
Государственные премии России в области науки и технологий 2019 года присуждены за создание нанотрубок, лекарства от рака и изучение культуры народов Арктики. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.
Названы лауреаты Госпремии России в области науки
  • РИА Новости

Первая премия присуждена Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу, Владимиру Меледину за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

Вторую премию получат гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, Андрей Улитин из Института биологического приборостроения с опытным производством РАН и директор департамента биохимии «Биокада» Татьяна Черновская за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Лауреатом третьей премии стал член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев. Наградой отмечен его вклад в изучение культурного наследия народов Арктики. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить