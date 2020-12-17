Битва за эффективность: российские учёные разработали стратегию борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Российские учёные предложили новую стратегию борьбы с патогенными бактериями, которые обладают устойчивостью к антибиотикам. Для лечения бактериальных инфекций исследователи предлагают использовать вместе с антибиотиками противомикробные пептиды — фрагменты белков, которые вырабатывают живые организмы. Пептиды человека — дефензины — были выбраны как наиболее перспективные, поскольку они действуют на самые разные микроорганизмы: бактерии, вирусы и грибы.

Учёные Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) разработали новую стратегию борьбы с патогенными бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом сообщается в журнале PeerJ. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Для лечения бактериальных инфекций исследователи предложили вместе с антибиотиками использовать дефензины — противомикробные пептиды иммунной системы человека. Эти фрагменты белков вырабатываются организмом для борьбы с инфекциями и противодействуют различным патогенам.

По данным ВОЗ, устойчивость к антибиотикам остаётся одной из наиболее серьёзных угроз для здоровья человечества. Эта проблема мешает эффективному лечению самых различных инфекционных заболеваний.

«Борьба с бактериями, которые не чувствительны к современным препаратам, очень важна. Это связано с растущей летальностью — каждый год более 700 тыс. человек умирает от инфекций, устойчивых к антибиотикам, уже к середине XXI века эта цифра достигнет 10 млн смертей каждый год», — заявил руководитель исследования в СтГМУ, кандидат медицинских наук Альберт Болатчиев.

«Очевидно, что нам нужен принципиально новый подход к борьбе с антибиотикоустойчивыми возбудителями», —добавил специалист.

Болатчиев и его коллеги исследовали антимикробные пептиды человека, их количество, необходимое для уничтожения возбудителя болезни, и степень влияния на те или иные бактерии. В качестве наиболее перспективных определены дефензины HNP-1, hBD-1 и hBD-3, поскольку они действуют на самые разные микроорганизмы: бактерии, вирусы и грибы.

Была изучена эффективность использования дефензинов против 27 штаммов золотистого стафилококка и 24 штаммов кишечной палочки. Для проверки антибактериального действия дефензинов и их комбинации с антибиотиками применялся так называемый метод шахматной доски, при использовании которого у учёных была возможность визуально отслеживать концентрацию вещества, необходимую для подавления роста бактериальных колоний.

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«Простота и удобство метода заключается в том, что всё видно на глаз. Само исследование занимает 48 часов. Конечно, есть и свои сложности — нужно очень много разных бактериальных штаммов, то есть бактерий одного вида, но с разными свойствами и с разной чувствительностью к антибиотикам. Чем больше разных штаммов, тем выше точность эксперимента», — пояснил Болатчиев.

В частности выяснилось, что количество антибиотиков (рифампицина и амикацина) можно снизить в несколько раз, если их комбинировать с дефензинами HNP-1 или hBD-3. Также учёные установили, что подобные комбинации с равной эффективностью уничтожают любых возбудителей, даже если последние обладают повышенной устойчивостью к обычным антибиотикам.

Исследователи уверены, что их работа позволит вдохнуть новую жизнь в терапию с использованием антибиотиков, эффективность которых считалась утраченной.

По словам Альберта Болатчиева, дальнейшая работа будет посвящена решению вопросов, необходимых для внедрения терапии с участием антимикробных пептидов. В частности, учёным предстоит найти способ стимуляции синтеза необходимого количества дефензинов организмом самого пациента, либо же научиться производить недорогие модифицированные пептиды для введения извне.