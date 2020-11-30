ВОЗ: приём антибиотиков без контроля может привести к новой пандемии

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что неконтролируемый приём антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса может привести к значительно худшей новой пандемии.
ВОЗ: приём антибиотиков без контроля может привести к новой пандемии
  • Reuters

«Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, — их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что это будет «пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам».

По её словам, может произойти так, что людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики станут неэффективны из-за бесконтрольного приёма их на фоне пандемии коронавируса.

Также Вуйнович заявила, что ждать окончания пандемии COVID-19 в ближайшие месяцы не стоит. По её словам, человечеству необходимо научиться жить с коронавирусом.

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