Посылка из космоса: японские учёные получили образцы грунта и газов с астероида Рюгу

Учёные Японского агентства аэрокосмических исследований анонсировали данные о вскрытии контейнера, доставленного зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу. В ходе миссии получены образцы грунта, также на Землю впервые доставлен образец газов, которые выделились из грунта астероида. Изучение внеземной материи может пролить свет на тайны зарождения Солнечной системы и происхождения жизни на нашей планете, полагают исследователи. «Хаябуса-2» тем временем продолжает своё космическое путешествие с целью изучения другого астероида — 1998 KY26.

Японские учёные рассказали о вскрытии контейнера с образцами, собранными на астероиде Рюгу. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По предварительным оценкам, зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю даже больше грунта и газов, чем ожидалось. Внутри контейнера были обнаружены частицы грунта кофейного цвета. Также, отметили в JAXA, из глубокого космоса на Землю впервые доставлен образец газов, которые выделились из грунта астероида.

Об успешном вскрытии контейнера рассказал на YouTube-канале JAXA руководитель миссии «Хаябуса-2» Юити Цуда. Цитату из видеообращения, предварившего онлайн-конференцию, приводит агентство Associated Press.

«Мы подтвердили получение достаточно большого количества грунта и газов с астероида Рюгу. У нас теперь есть внеземные образцы, о которых мы давно мечтали», — сказал Юити Цуда.

Также он назвал доставку образцов «важной научной вехой».

Напомним, миссия «Хаябуса-2» на астероид, находящийся на расстоянии около 300 млн км от Земли, стартовала в 2014 году. Осенью 2018-го зонд высадил на объект роботов-разведчиков. В феврале 2019 года «Хаябуса-2» произвёл посадку на Рюгу и взял пробы грунта, а в апреле атаковал астероид ударным модулем со взрывчаткой. После оседания облака пыли и трёхмесячного ожидания аппарат вернулся на место взрыва, вновь собрал образцы грунта и направился к Земле.

Спустя год он пролетел над нашей планетой и сбросил контейнер с образцами грунта. 5 декабря 2020 года космический груз успешно приземлился в расчётной точке на полигоне в Австралии, после чего был доставлен в Японию.

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Первым из контейнера был стравлен газ. В настоящее время вскрыт отсек, в котором хранились образцы грунта, собранные на поверхности астероида. По данным японских учёных, на следующей неделе будет вскрыт и второй отсек, содержащий породу, извлечённую из недр Рюгу в результате направленного взрыва.

Дальнейшее исследование образцов будет продолжено в 2021 году. Как неоднократно отмечали в JAXA, исследование грунта Рюгу может пролить свет на тайны зарождения Солнечной системы и происхождения жизни на нашей планете.

Зонд «Хаябуса-2» тем временем двинулся к следующей цели — небольшому астероиду 1998 KY26. Предполагается, что путь к этому небесному телу займёт более десяти лет, а его изучение начнётся в июле 2031 года. Одной из задач этой части миссии японские учёные называют определение возможных средств защиты от направляющихся к Земле астероидов.