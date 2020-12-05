Зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида
- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Японского агентства аэрокосмических исследований.
Как указывает агентство, ожидается, что спустя примерно 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия.
Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.
Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» исследования грунта Луны.