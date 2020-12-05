Зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида

Короткая ссылка
Японский космический зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдалённого астероида Рюгу.
Зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Японского агентства аэрокосмических исследований.

Как указывает агентство, ожидается, что спустя примерно 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» исследования грунта Луны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить