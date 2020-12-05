Зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида

Японский космический зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдалённого астероида Рюгу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Японского агентства аэрокосмических исследований.

Как указывает агентство, ожидается, что спустя примерно 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» исследования грунта Луны.