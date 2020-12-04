Эксперт прокомментировал исследования грунта Луны

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Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин прокомментировал исследования грунта Луны.
Эксперт прокомментировал исследования грунта Луны
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что СССР и США привозили образцы, но они были примерно из одного района, а сейчас Китай отправил миссию к полюсу.

«Представьте себе: это примерно то же самое, как если бы кто-то к нам прилетел, зачерпнул бы грунт на Кубани и где-нибудь в пустыне Гоби. Одни бы сказали, что у нас вся Земля состоит из чернозёма, а другие бы сказали, что из силициума и песка. Так что чем шире охват, тем лучше», — пояснил Галкин.

Он также отметил, что в настоящее время есть проекты по созданию обитаемых станций — но не из привозных элементов, а из переплавленного лунного грунта.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.

Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков в беседе с Newinform рассказал о качествах хорошего космонавта.

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