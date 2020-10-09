Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков рассказал о качествах хорошего космонавта.

«В первую очередь, это, естественно, здоровье — природное, с хорошим запасом. Дальше — образование, обязательно высшее. Потом психологи проверяют на устойчивость к стрессам и по другим параметрам», — заявил он в беседе с Newinform.

Джанибеков также отметил необходимость чисто человеческих качеств, которые помогают уживаться и находить выход из любой ситуации.

«У человека должно быть стремление постоянно пополнять свои знания и любопытство к тому, что происходит в мире, широкий кругозор. Скорее, тут даже самообразование», — добавил он.

Ранее лётчик-космонавт Максим Сураев в беседе с Nation News рассказал о влиянии полётов на здоровье.