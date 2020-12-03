Китайский аппарат «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны

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Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.
Китайский аппарат «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны
  • © Роскосмос/Иван Вагнер

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую национальную космическую корпорацию (CNSA).

На запланированную орбиту с собранными образцами лунного грунта аппарат вышел в 23:10 по пекинскому времени (18:10 мск).

Ранее посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.

Замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил китайских коллег с данным достижением.

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