Китайский аппарат «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую национальную космическую корпорацию (CNSA).
На запланированную орбиту с собранными образцами лунного грунта аппарат вышел в 23:10 по пекинскому времени (18:10 мск).
Ранее посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.
Замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил китайских коллег с данным достижением.