Китайский аппарат «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны

Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую национальную космическую корпорацию (CNSA).

На запланированную орбиту с собранными образцами лунного грунта аппарат вышел в 23:10 по пекинскому времени (18:10 мск).

Ранее посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.

Замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил китайских коллег с данным достижением.