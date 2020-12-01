Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну

Короткая ссылка
Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.
Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну
  • © REUTERS/Tingshu Wang

Об этом информирует CGTN.

«Чанъэ-5» успешно приземлился на поверхность Луны», — говорится в сообщении.

Ранее аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты.

23 ноября Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5».

Он должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить