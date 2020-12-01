Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну

Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.

Об этом информирует CGTN.

«Чанъэ-5» успешно приземлился на поверхность Луны», — говорится в сообщении.

Ранее аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты.

23 ноября Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5».

Он должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.