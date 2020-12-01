Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну
- © REUTERS/Tingshu Wang
Об этом информирует CGTN.
«Чанъэ-5» успешно приземлился на поверхность Луны», — говорится в сообщении.
#BREAKING#China's Chang'e-5 successfully lands on moon https://t.co/fKuSDnfV0v— CGTN (@CGTNOfficial) December 1, 2020
Ранее аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты.
23 ноября Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5».
Он должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.