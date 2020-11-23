Китай запустил ракету-носитель с аппаратом для доставки на Землю грунта с Луны
- Reuters
Об этом информирует CGTN.
LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020
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Как уточняет ТАСС, в случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, которая реализовала проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.
Ранее Китай успешно испытал многоразовый экспериментальный космический аппарат.
Летом Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».