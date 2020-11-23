Китай запустил ракету-носитель с аппаратом для доставки на Землю грунта с Луны

Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.

Об этом информирует CGTN.

LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.



Livestream:https://t.co/NFtlweSInwpic.twitter.com/vCgyQwf6GU — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020

Как уточняет ТАСС, в случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, которая реализовала проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Ранее Китай успешно испытал многоразовый экспериментальный космический аппарат.

Летом Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».