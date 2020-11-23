Китай запустил ракету-носитель с аппаратом для доставки на Землю грунта с Луны

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Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.
Китай запустил ракету-носитель с аппаратом для доставки на Землю грунта с Луны
  • Reuters

Об этом информирует CGTN.

Как уточняет ТАСС, в случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, которая реализовала проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Ранее Китай успешно испытал многоразовый экспериментальный космический аппарат. 

Летом Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».

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