Китай успешно испытал многоразовый космический аппарат

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Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, который был запущен 4 сентября, вернулся на Землю после двухдневного полёта на орбите. Об этом сообщает «Синьхуа».
Китай успешно испытал многоразовый космический аппарат
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«Успех этого эксперимента знаменует собой важный прорыв в китайских технологических исследованиях космических аппаратов многократного использования, которые обеспечат более удобный и дешёвый путь к мирному использованию космоса», — говорится в сообщении агентства.

Как пишет РИА Новости, в пятницу китайская корпорация космической науки и техники сообщила о запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём.

23 июля Китай признал успешным запуск своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Тогда сообщалось, что зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности Марса.

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