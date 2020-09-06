Китай успешно испытал многоразовый космический аппарат

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, который был запущен 4 сентября, вернулся на Землю после двухдневного полёта на орбите. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Успех этого эксперимента знаменует собой важный прорыв в китайских технологических исследованиях космических аппаратов многократного использования, которые обеспечат более удобный и дешёвый путь к мирному использованию космоса», — говорится в сообщении агентства.

Как пишет РИА Новости, в пятницу китайская корпорация космической науки и техники сообщила о запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём.

23 июля Китай признал успешным запуск своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Тогда сообщалось, что зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности Марса.