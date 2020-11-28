Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты и готовится к совершению посадки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

По данным ведомства, в 15:58 мск «Чанъэ-5», находясь в 400 км от поверхности Луны, «совершил торможение». Теперь он должен мягко приземлиться на спутник под воздействием его гравитации.

Ранее сообщалось, что Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.