Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты и готовится к совершению посадки.
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

По данным ведомства, в 15:58 мск «Чанъэ-5», находясь в 400 км от поверхности Луны, «совершил торможение». Теперь он должен мягко приземлиться на спутник под воздействием его гравитации.

Ранее сообщалось, что Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.

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