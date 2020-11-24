﻿Китай планирует построить собственную космическую станцию

В Китае планируют в 2021 году начать строительство собственной орбитальной космической станции.

Об этом сообщил замруководителя проекта ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан.

«Со следующего года мы собираемся начать выполнять пуски в рамках миссии по строительству космической станции нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

По словам китайского специалиста, станция получила название «Тяньгун» («Небесный дворец»), на ней смогут одновременно находиться три космонавта, а во время смены экипажа — шесть человек.

Как ожидается, станцию построят к 2022 году, для этого будет выполнено 12 миссий.

Ранее сообщалось, что Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.