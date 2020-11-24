﻿Китай планирует построить собственную космическую станцию

Короткая ссылка
В Китае планируют в 2021 году начать строительство собственной орбитальной космической станции. 
﻿Китай планирует построить собственную космическую станцию
  • © Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"

Об этом сообщил замруководителя проекта ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан.

«Со следующего года мы собираемся начать выполнять пуски в рамках миссии по строительству космической станции нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

По словам китайского специалиста, станция получила название «Тяньгун» («Небесный дворец»), на ней смогут одновременно находиться три космонавта, а во время смены экипажа — шесть человек.

Как ожидается, станцию построят к 2022 году, для этого будет выполнено 12 миссий.

Ранее сообщалось, что Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить