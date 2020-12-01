«Роскосмос» прокомментировал прилунение китайского аппарата «Чанъэ-5»

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Замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил китайских коллег с успешным прилунением аппарата «Чанъэ-5» и назвал его историческим событием.
«Роскосмос» прокомментировал прилунение китайского аппарата «Чанъэ-5»
  • Reuters

«Для космической программы КНР это событие является безусловно историческим — впервые в истории космических исследований страны специалисты выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта», — цитирует ТАСС Савельева.

Он также напомнил, что исследование Луны в настоящее время является одним из приоритетных направлений космической деятельности всех стран. 

Ранее посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.

Как ожидается, он должен собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.

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