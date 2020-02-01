«Обогатились» новым видом»: представляют ли опасность для россиян тропические клопы

Распространившиеся по территории России тропические постельные клопы Cimex hemipterus не представляют серьёзной опасности для здоровья человека. Такое мнение в беседе с RT высказала старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Лопатина. Ранее её коллега из Института дезинфектологии Роспотребнадзора заявила, что тропические постельные клопы могут быть переносчиками опасных инфекций, в том числе гепатита В и арбовирусных лихорадок. Однако, по словам Лопатиной, новый для России вид практически ничем не отличается от обычного, а его небольшое «преимущество» перед северными родственниками заключается в способности преодолевать более сложные и скользкие препятствия.

Тропические постельные клопы Cimex hemipterus практически ничем не отличаются от обычных постельных клопов Cimex lectularius, а их распространение по территории России не представляет для здоровья граждан серьёзной опасности. Об этом RT рассказала старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Лопатина.

Семейство постельных клопов насчитывает около 100 видов, среди которых специалисты выделяют два распространённых паразита. Первый — обычный постельный клоп Cimex lectularius, который населяет север Евразии и Северную Америку. Близкий ему тропический вид Cimex hemipterus обитает преимущественно в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке. Отличия тропического вида от обычного заключаются в том, что Cimex hemipterus способны преодолевать более сложные и скользкие препятствия, а в местах укусов они оставляют большие волдыри и крапивницу, отметила в беседе с RT Юлия Лопатина.

На территории ряда городов России замечены тропические постельные клопы. Данный вид насекомых является новым для европейской части нашей страны

© Dmitry A. Gapon/Zoological Institute, Laboratory of Insect systematics

«Они могут преодолевать скользкие препятствия, могут ползать по стеклу. Но, в принципе, по особенностям биологии они очень близки к нашим обычным постельным клопам Cimex lectularius», — заявила Юлия Лопатина.

По словам специалиста, распространение тропического вида постельных клопов по территории России не представляет серьёзной угрозы здоровью людей.

«Особой опасности распространения болезней через постельных клопов тоже нет, потому что они фактически ничего не переносят. Нет ничего страшного в том, что они появились, просто мы «обогатились» ещё одним новым видом кровососущих паразитов», — заключила энтомолог Московского университета.

Ранее коллега Юлии Лопатиной, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в беседе с радио Sputnik рассказала о росте количества тропических клопов в России. Также, по её мнению, тропические постельные клопы могут быть переносчиками опасных инфекций, в том числе гепатита В и арбовирусных лихорадок.

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В распространённой по этому поводу памятке Роспотребнадзора сообщается, что численность тропических клопов на территории России с каждым годом увеличивается в два раза, поэтому для предотвращения их размножения следует соблюдать профилактические и санитарные нормы.

В частности, российским туристам ведомство рекомендует при заселении в отели внимательно осматривать постель, а также хранить вещи в ванной или душевой, так как там клопам труднее проникнуть в одежду. Также Роспотребнадзор заявил о необходимости сдавать после поездок одежду в прачечную или химчистку, где та будет подвергнута химической и температурной обработке.

В качестве превентивной меры ведомство советует периодически осматривать мебель, ковры и обои.