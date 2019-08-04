Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от тропических клопов

Роспотребнадзор рассказал о профилактических и санитарных нормах, которые следует соблюдать для предотвращения размножения тропических клопов, численность которых на территории России за последние годы увеличилась в два раза.

«Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное бельё, сразу стирать его, не держа в ёмкостях для хранения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, необходимо периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на тёмные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, а также на пятна крови на постельном белье, это может свидетельствовать о наличии клопов.

Важно также осуществлять систематический ремонт в квартире, в том числе побелку потолков, оклейку обоев, заделку щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

При заселении в отели россиянам рекомендуется внимательно осматривать постель, а также хранить вещи в ванной или душевой, так как там из-за скользкой поверхности клопам труднее будет проникнуть в одежду.

После возвращения домой необходимо сдать одежду в прачечную или химчистку.

Ранее газета «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве появился новый вид насекомых — тропические постельные клопы.