В Роспотребнадзоре рассказали о способах борьбы с новым видом клопов

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Сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева прокомментировала появление в России нового вида клопов и рассказала, как эффективно с ними бороться.
В Роспотребнадзоре рассказали о способах борьбы с новым видом клопов
  • © Larry West/FLPA
  • globallookpress.com

В беседе с радио Sputnik она отметила, что тропические постельные клопы, которые начали распространяться в России, могут быть переносчиками опасных инфекций, в том числе гепатита В и арбовирусных лихорадок.

«Мы разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов, на основе природного сырья диатомита. Это осадочная порода, которая образовалась при отступлении моря и мирового океана, остатки раковинок, которые, как кристаллы, обладают острыми краями. Эти края нарушают покровы, в частности, клопов, происходит иссушение организма клопов, они погибают», — подчеркнула Светлана Рославцева.

Она уточнила, что этот препарат уже два года производится в России.

В августе «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве появился новый вид насекомых — тропические постельные клопы.

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