Роспотребнадзор сообщил о появлении в Москве тропических клопов

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Роспотребнадзор сообщил о появлении в Москве тропических постельных клопов. Как отмечают в ведомстве этот вид насекомых является новым для европейской части России. Об этом информирует газета «Вечерняя Москва».
Роспотребнадзор сообщил о появлении в Москве тропических клопов
  • ©pixabay.com

Отмечается, что, согласно данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается вдвое.

Как сообщает издание, этих клопов замечают не только в антисанитарных условиях. При попадании такого насекомого хотя бы в одну квартиру есть риск заражения всего дома.

Их появление чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после пробуждения. 

В феврале интернет-газета «Реальное время» сообщала, что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова проверила краевую детскую больницу из-за жалоб на клопов и тараканов.

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