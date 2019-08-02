Роспотребнадзор сообщил о появлении в Москве тропических клопов

Роспотребнадзор сообщил о появлении в Москве тропических постельных клопов. Как отмечают в ведомстве этот вид насекомых является новым для европейской части России. Об этом информирует газета «Вечерняя Москва».

Отмечается, что, согласно данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается вдвое.

Как сообщает издание, этих клопов замечают не только в антисанитарных условиях. При попадании такого насекомого хотя бы в одну квартиру есть риск заражения всего дома.

Их появление чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после пробуждения.

В феврале интернет-газета «Реальное время» сообщала, что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова проверила краевую детскую больницу из-за жалоб на клопов и тараканов.