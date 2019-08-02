Роспотребнадзор сообщил о появлении в Москве тропических клопов
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Отмечается, что, согласно данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается вдвое.
Как сообщает издание, этих клопов замечают не только в антисанитарных условиях. При попадании такого насекомого хотя бы в одну квартиру есть риск заражения всего дома.
Их появление чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после пробуждения.
В феврале интернет-газета «Реальное время» сообщала, что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова проверила краевую детскую больницу из-за жалоб на клопов и тараканов.