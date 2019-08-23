СМИ: На юге России распространились переносчики смертельных болезней

Учёные сообщили, что на черноморском побережье Краснодарского края распространились популяции двух видов комаров — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и жёлтой лихорадки.

Об этом информирует газета «Известия».

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал, что эти виды насекомых переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

Он подчеркнул, что «это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями». По его словам, «похожая картина наблюдается и в Европе».

«По прогнозам учёных, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», — добавил Лукашев.

В октябре 2018 года Роспотребнадзор предупреждал о вспышке лихорадки Западного Нила в ряде европейских стран.