Россельхознадзор задержал более 20 млн насекомых из Великобритании

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых — более 20 млн, —прибывшую из Великобритании.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, «на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 млн 55 тыс. насекомых, поступившей из Великобритании».

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов; отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы.

Груз возвращён в страну отправления.

Ранее Nation News сообщал, что Россельхознадзор обнаружил 50 тонн заражённого риса из Пакистана в порту Балтийска.