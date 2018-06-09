В Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в Балтийске

Короткая ссылка
В Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в порту Балтийска, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Товар из этой партии был отправлен на лабораторные исследования. В пробах найден некарантинный объект — булавоусый малый хрущак.

«В соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС при выявлении живых насекомых рис подлежит профилактическому обеззараживанию в транспортном средстве», — говорится в сообщении на сайте управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить