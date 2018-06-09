В Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в Балтийске

В Россельхознадзоре рассказали об обнаружении 50 тонн заражённого риса из Пакистана в порту Балтийска, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Товар из этой партии был отправлен на лабораторные исследования. В пробах найден некарантинный объект — булавоусый малый хрущак.

«В соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС при выявлении живых насекомых рис подлежит профилактическому обеззараживанию в транспортном средстве», — говорится в сообщении на сайте управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил в Калининградской области 25 тонн заражённого риса из Вьетнама.