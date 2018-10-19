Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Западного Нила в Европе

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в ряде европейских стран и призвал учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Западного Нила в Европе
  • ©wikimedia

Отмечается, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), с начала года было зафиксировано 1317 случаев ЛЗН. В частности, в Италии — 495 случаев, в Греции — 283, в Румынии — 256, в Венгрии — 197.

Также известно, что случаи заболевания ЛЗН зафиксированы в Хорватии, Франции, Австрии, Болгарии, Словении, Чехии, Сербии и Израиле.

«За этот же период зарегистрировано 142 смертельных случая, включая 36 в Италии, 36 — в Румынии, 34 — в Греции, 32 — в Сербии, один — в Болгарии, один — в Чехии и один — в Венгрии», — говорится в сообщении. 

В ведомстве призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США.

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