Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

Роспотребнадзор предпредил россиян о вспышке гепатита А в американских штатах Кентукки и Западная Вирджиния.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным службы, каждую неделю управления здравоохранения указанных штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев инфекции.

«На 28 сентября 2018 года в Кентукки было зарегистрировано 1851 случаев инфекции, а в Западной Вирджинии», — заявили в Роспотребнадзор.

Россиян призвали учитывать эту информацию при планировании поездок в США. В ведомстве порекомендовали обратить особое внимание на целесообразность вакцины против гепатита А.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллёза в Италии.