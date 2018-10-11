Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным службы, каждую неделю управления здравоохранения указанных штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев инфекции.
«На 28 сентября 2018 года в Кентукки было зарегистрировано 1851 случаев инфекции, а в Западной Вирджинии», — заявили в Роспотребнадзор.
Россиян призвали учитывать эту информацию при планировании поездок в США. В ведомстве порекомендовали обратить особое внимание на целесообразность вакцины против гепатита А.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллёза в Италии.