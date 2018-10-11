Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

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Роспотребнадзор предпредил россиян о вспышке гепатита А в американских штатах Кентукки и Западная Вирджиния.

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

По данным службы, каждую неделю управления здравоохранения указанных штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев инфекции.

«На 28 сентября 2018 года в Кентукки было зарегистрировано 1851 случаев инфекции, а в Западной Вирджинии», — заявили в Роспотребнадзор. 

Россиян призвали учитывать эту информацию при планировании поездок в США. В ведомстве порекомендовали обратить особое внимание на целесообразность вакцины против гепатита А.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллёза в Италии.

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