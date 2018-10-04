Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллёза в Италии

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На северо-западе Италии, в регионе Ломбардия, зарегистрировали вспышку легионеллёза. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По сообщению Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), 17 сентября в регионе Ломбардия (северо-запад Италии) местные органы здравоохранения зарегистрировали 405 случаев пневмонии, из которых в 42 случаях был установлен диагноз «легионеллёз» («болезнь легионеров»)», — заявили в службе.

Отмечается, что на 21 сентября число больных увеличилось до 450. При этом 43 случая были подтвеждены лабораторно. 

В Роспотребнадзоре добавили, что причиной распространения болезни считается загрязнение установок по охлаждению воздуха, в которых выявлен возбудитель легионеллёза. 

В ведомстве призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре.

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