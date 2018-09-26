Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре

Роспотребнадзор предупредил россиян, что на территории островного государства Мадагаскар была зафиксирована вспышка чумы.

По данным российского ведомства, Министерство здравоохранения Мадагаскара в сообщении от 22 сентября указало, что в восьми районах страны зарегистрировано 16 случаев чумы среди людей, четыре из них завершились летальным исходом.

Уточняется, что в трёх из пяти лабораторно подтверждённых случаев чумы наблюдалась лёгочная форма, в двух — бубонная.

Ведомство призывает российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде.