Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде

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Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Уганде. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По сообщению Минздрава Уганды, на 3 сентября число смертельных случаев среди населения достигло 11 человек за два месяца. Более 10 человек в тяжёлом состоянии находятся в клиниках округа Лянтонд», — отмечается в сообщении.

Основными причинами вспышки считаются рост популяции переносчиков ЛДР из-за продолжающихся дождей и разлива рек, а также употребление в пищу мяса больных животных. 

В ведомстве призвали учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор выступил с предупреждением о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении.

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