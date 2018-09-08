Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде
«По сообщению Минздрава Уганды, на 3 сентября число смертельных случаев среди населения достигло 11 человек за два месяца. Более 10 человек в тяжёлом состоянии находятся в клиниках округа Лянтонд», — отмечается в сообщении.
Основными причинами вспышки считаются рост популяции переносчиков ЛДР из-за продолжающихся дождей и разлива рек, а также употребление в пищу мяса больных животных.
В ведомстве призвали учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее Роспотребнадзор выступил с предупреждением о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении.