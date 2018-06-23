Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении

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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении. Об этом говорится на сайте ведомства.

«На 19 июня в шести графствах Кении насчитывалось более 100 заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13», — отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, вспышка лихорадки у людей связана с употреблением в пищу инфицированных мяса и молока, а также с прямым контактом с больными животными на скотобойнях.

В ведомстве рекомендовали учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор проинформировал о вспышке сальмонеллёза в 31 штате США, передавало ФАН.

В феврале Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Южном Судане.

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