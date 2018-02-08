Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Южном Судане

Роспотребнадзор предупредил граждан страны о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Южном Судане, передаёт пресс-служба ведомства.

«29 января министерство здравоохранения Южного Судана (МЗЮС) информировало, что на эту дату в стране зарегистрировано 20 случаев, подозрительных на лихорадку долины Рифт, три из которых подтверждены лабораторно и ещё три — как вероятные среди лиц, которые скончались», — говорится в сообщении.

Также были выявлены симптомы неизвестной геморрагической лихорадки в зоне вспышки у домашнего скота (овцы, козы и коровы).

Ведомство просит граждан России учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Лихорадка долины Рифт является опасной геморрагической вирусной инфекцией, поражающей главным образом животных, но также способной инфицировать людей.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом в Европе.

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