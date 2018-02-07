Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом в Европе

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Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом в ряде европейских стран.

«В Европейском регионе, по данным Flu News Europe, на наличие вирусов гриппа обследовано более 3,9 тыс. проб, из которых доля проб, положительных на вирусы гриппа, составила 51,9%», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа зарегистрирована в Люксембурге, Болгарии, Исландии, Ирландии, Италии, Швейцарии, Великобритании (Уэльсе) и Косове.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал планирующим поездки в США россиянам сделать прививку от гриппа.

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