Роспотребнадзор рекомендовал планирующим поездки в США россиянам привиться от гриппа

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Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендовала россиянам, которые планируют поехать в США, сделать прививку от гриппа и соблюдать меры предосторожности.

«(Роспотребнадзор. — RT) рекомендует лицам, не привитым против гриппа в период осенней прививочной кампании 2017 года, при планировании визитов в США сделать прививку против гриппа за три недели до поездки», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют носить медицинскую маску для защиты органов дыхания при посещении общественных мест, избегать общения с лицами с признаками ОРВИ, чаще мыть руки, пользоваться средствами неспецифической профилактики.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о появлении переносчиков вируса Зика в некоторых регионах Турции.

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