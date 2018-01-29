Роспотребнадзор предупредил о появлении переносчиков вируса Зика в Турции

Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила о появлении в некоторых регионах Турции комаров, которые являются переносчиками лихорадки Зика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что в октябре прошлого года четыре гражданина страны были инфицированы вирусом после посещения Кубы.

Ведомство прогнозирует расширение ареала обитания насекомых и просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Турцию.

Ранее портал New Inform сообщал, что на территории Белгородской области обнаружили признаки африканской чумы свиней.