Роспотребнадзор предупредил о появлении переносчиков вируса Зика в Турции
«По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика», — говорится в тексте сообщения.
При этом отмечается, что в октябре прошлого года четыре гражданина страны были инфицированы вирусом после посещения Кубы.
Ведомство прогнозирует расширение ареала обитания насекомых и просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Турцию.
Ранее портал New Inform сообщал, что на территории Белгородской области обнаружили признаки африканской чумы свиней.