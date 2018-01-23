Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Нигерии. По данным ведомства, выявление случаев, подозрительных на вирус, продолжается во всех штатах, где уже зарегистрированы подозрительные или подтвержденные лабораторно случаи этого заболевания.

«На протяжении всего 2017 года количество зарегистрированных в Нигерии случаев заболевания лихорадкой Ласса продолжало неуклонно увеличиваться. Специалисты Центра инфекционных заболеваний Нигерии объясняют это тем, что лихорадка Ласса является для страны эндемичной», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там отетили, что вирус передаётся людям, проживающих на эндемичных территориях, где имеется резервуар заражённых вирусом Ласса животных — крыс и мышей.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении лихорадки денге, малярии, лихорадок Зика и чикунгунья, а также жёлтой лихорадки в Перу.