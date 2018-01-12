Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологической ситуации в Перу

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении лихорадки денге, малярии, лихорадки Зика и чикунгунья, а также жёлтой лихорадки в Перу.

«Высокий риск передачи лихорадки денге и малярии присутствует на всей территории страны круглогодично. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 г. зарегистрировано 73 921 случаев заболевания лихорадки денге, с преобладанием тяжелых форм, из них 17 случаев заболевания закончились летальным исходом», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что при посещении Перу требуется обязательная вакцинация против жёлтой лихорадки, являющейся единственной мерой предупреждения заболевания.

Ранее Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке листериоза в ЮАР.