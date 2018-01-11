Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке листериоза в ЮАР

Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором россиян предупреждают о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации СМИ со ссылкой на министра здравоохранения ЮАР Аарона Мотсоаледи, в стране складывается сложная ситуация по листериозу. По состоянию на 9 января 2018 года лабораторно подтверждено 727 случаев заболеваний среди людей, из которых 61 завершился летальным исходом», — указывается в заявлении.

Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксировано в провинции Хаутень — 442.

«Источник инфекции не уточняется, проводятся углублённые исследования возбудителя», — добавили в Роспотребнадзоре.

В связи с этими данными в ведомстве просят россиян учитывать указанную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором говорится об осложнении в Афганистане эпидемиологической ситуации по конго-крымской геморрагической лихорадке.