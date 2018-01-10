Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке жёлтой лихорадки в Нигерии

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Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором россиян предупреждают о вспышке жёлтой лихорадки в Нигерии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период со 2 июля по 19 декабря 2017 года в 16 штатах Нигерии зарегистрирован 341 случай, подозрительный на заболевание жёлтой лихорадкой, из которых 45 завершились летальным исходом», — указывается в заявлении.

Отмечается, что большинство заболевших являются молодыми людьми до 20 лет, их примерно 65,9% от общего числа заразившихся.

«В настоящее время ВОЗ оценивает ситуацию в Нигерии как имеющую высокие риски к распространению на национальном уровне, умеренные — для приграничных государств, низкие — для всего мира, не препятствующие международным поездкам и торговле», — добавили в Роспотребнадзоре.

В связи с этими данными в ведомстве просят россиян учитывать указанную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором говорится об осложнении в Афганистане эпидемиологической ситуации по конго-крымской геморрагической лихорадке.

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