Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации по Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

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Роспотребнадзор впустил заявление, в котором говорится об осложнении в Афганистане эпидемиологической ситуации по Конго-Крымской геморрагической лихорадке.

«По состоянию на декабрь общее число случаев заболевания ККГЛ в 27 провинциях страны в 2017 году достигло 237, включая 41 (17,2%) со смертельным исходом», — отмечается в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре рекомендовали учитывать данную информацию при планировании поездок в Афганистан.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке энтерогеморрагической кишечной инфекции в Канаде.

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