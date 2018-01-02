Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации по Конго-Крымской лихорадке в Афганистане

Роспотребнадзор впустил заявление, в котором говорится об осложнении в Афганистане эпидемиологической ситуации по Конго-Крымской геморрагической лихорадке.

«По состоянию на декабрь общее число случаев заболевания ККГЛ в 27 провинциях страны в 2017 году достигло 237, включая 41 (17,2%) со смертельным исходом», — отмечается в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре рекомендовали учитывать данную информацию при планировании поездок в Афганистан.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке энтерогеморрагической кишечной инфекции в Канаде.