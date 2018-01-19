В Белгородской области обнаружили признаки АЧС

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На территории Белгородской области обнаружили признаки африканской чумы свиней, сообщает New Inform со ссылкой на Россельхознадзор.

Вирус выявили в патологическом материале дикого кабана, найденного в пределах Лавенского охотничьего хозяйства Валуйской местной общественной организации «Клуб охотников и рыболовов».

Как рассказали в ведомстве, сотрудники государственной ветеринарной службы области проводят необходимые мероприятия в неблагополучных районах.

12 января Россельхознадзор уже находил АЧС в данном регионе.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.

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