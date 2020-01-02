Марсианский «Казачок» и карта Галактики: астрофизик Александр Лутовинов — о космических проектах с участием России

В 2020 году «Роскосмос» совместно с Европейским космическим агентством запустит миссию ExoMars-2020 с российской посадочной платформой «Казачок» для исследования Красной планеты. Об этом сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов. В интервью RT он также рассказал о работе российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» и разработке монитора для МКС, который будет измерять космический рентгеновский фон.

— Расскажите о работе обсерватории «Спектр-РГ», которая вышла на орбиту в конце октября 2019 года.

— Обсерватория «Спектр-РГ» начала обзор всего неба 8 декабря. К середине лета мы должны будем закончить первый обзор. Мы получим карту, которая впоследствии может быть и не опубликована, но появятся первые данные для учёных. Будет понятно, как выглядит небо за один обзор «Спектра-РГ».

Каждый день приходят новые данные, в поисках ярких, интересных объектов мы просматриваем новые поля и источники. Сейчас всё оборудование успешно функционирует, тарелка в Уссурийске передаёт полученные от обсерватории данные в институтский ЦУП. Получить первую полную карту неба мы надеемся за полгода. За четыре года обозрения таких обзоров будет восемь. «Спектр-РГ» работает, и это очень здорово.

Обсерватория «Спектр-РГ»

© Институт космических исследований РАН

— А какие ещё проекты запланированы на следующий год? Сообщалось, что в 2020 году «Роскосмос» планирует испытать посадочную платформу «Казачок» — десантный модуль, разработанный для международной марсианской миссии ExoMars-2020 с российским участием.

— Примерно на середину июля запланирован запуск ExoMars-2020. Это следующая миссия к Марсу после миссии ExoMars-2016, во время которой неудачно приземлился десантный модуль. На орбите остался аппарат, который сейчас летает вокруг Марса. На нём стоят четыре прибора, два из которых сделаны российскими учёными в Институте космических исследований, и они прекрасно функционируют. Исследователи пишут научные статьи, в этом году вышли две статьи в журнале Nature по данным, полученным с наших приборов.

ExoMars-2020 —совместная европейско-российская миссия. Россия предоставляет ракету-носитель, спускаемый аппарат и посадочный модуль — автоматическую марсианскую станцию. Этот проект важен с технической, научной и политической точек зрения. Мы сильно волновались: успеем ли сделать все приборы?

В настоящее время всё российское оборудование находится в Европе, идёт совместная технологическая сборка проекта. Россия выполняет свои обязательства, она всё вовремя успела поставить. Большое дело сделано совместно с предприятиями «Роскосмоса». Будем ждать в начале года результатов состыковок. Мяч сейчас на стороне наших европейских партнёров.

— Какое оборудование устанавливается?

— Магнитометры, метеорологические комплексы, инструменты для радионаучных экспериментов, для поиска воды, специальные камеры для оценки окружающей среды на месте посадки, различные спектрометры: диодно-лазерный — для мониторинга химического и изотопного состава атмосферы, новые версии гамма- и нейтронного спектрометров. С их помощью на глубине до метра можно исследовать, сколько там воды в виде льда.

Старт марсианской миссии ExoMars-2020 запланирован на середину 2020 года

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© ThalesAleniaSpace

— В «Роскосмосе» заявляли, что в 2020 году попробуют отправить корабль к МКС за два часа. Скажите, а на самой Международной космической станции ведутся научные проекты? Запланированы какие-то исследовательские работы?

—На МКС крупные проекты не поставишь, там ограниченное пространство. Мы вынуждены возить инструменты на грузовом корабле, космонавты должны затаскивать их внутрь. Размер инструмента определяется габаритами входного окна. Кроме того, есть масса дополнительных ограничений, например по пожаробезопасности, биологической защите.

Мы надеемся, что в следующем году завершим лётный образец монитора всего неба для МКС, который вскоре будет готов к запуску. Он уже долгое время делается Институтом космических исследований совместно с РКК «Энергия». В этом году закончили тесты на совместимость прибора с системами станции.

В 2021 году мы должны полететь и поставить на МКС этот монитор, задачей которого является самое высокоточное измерение космического рентгеновского фона, который представляет собой сумму свечений миллионов далёких активных сверхмассивных чёрных дыр.

Международная космическая станция

NASA

— Что можно сказать о тех проектах, которые уже ведутся?

— В 2002 году Россия успешно запустила европейскую обсерваторию INTEGRAL для изучения галактических и внегалактических объектов в жёстком рентгеновском и гамма-диапазонах. Она уже более 17 лет хорошо работает на орбите Земли, за это время получено много результатов. Российские учёные получают 25% данных. Сейчас идёт новый этап наблюдений, информация постоянно приходит в реальном времени.

За время работы миссии на её результатах выросло большое количество учёных в России, появилось много уникальных данных. Обсерватория построила глубокую карту Галактики в гамма-лучах, открыла сотни новых объектов, их новые популяции. И продолжает открывать. Надеюсь, обсерватория «Спектр-РГ», где стоит и наш телескоп, её превзойдёт.

Напомню, в 2017 году обсерватория INTEGRAL заметила слияние нейтронных звёзд через 1,07 с после того, как обсерватории LIGO и Virgo зарегистрировали всплеск гравитационных волн. Мы продолжаем совместно с этими коллаборациями мониторить происходящее в звёздном небе.

Обсерватория INTEGRAL

© ESA

У LIGO и Virgo (в проекте LIGO участвуют две научные группы из России. — RT) есть десятки событий-кандидатов, зафиксированных во время очередного цикла наблюдений. По ним данные доступны лишь частично. Сейчас проводится аккуратный анализ, и в 2020 году будет опубликована подборка фактических событий, по которым появится полная информация — физические характеристики.