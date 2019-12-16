«Роскосмос» в 2020 году попробует отправить корабль к МКС за два часа

«Роскосмос» в 2020 году попробует отправить к Международной космической станции корабль по сверхкороткой схеме — за два часа. Это следует из видеоролика, представленного госкорпорацией на пресс-конференции на космодроме Восточный.

«До МКС — за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полёта космических кораблей к станции», — приводит РИА Новости выдержки из презентации.

В свою очередь, гендиректор компании Дмитрий Рогозин отметил, что в ближайший период планируется полёт к МКС корабля с экипажем по короткой двухвитковой схеме, он занимает 3,5 часа.

4 апреля «Прогресс МС-11» долетел до станции за рекордное короткое время — 3 часа 22 минуты.