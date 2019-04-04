Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего два витка вокруг Земли, и это новый рекорд в истории МКС», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации.

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Грузовой корабль #ПрогрессМС11 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это НОВЫЙ РЕКОРД в истории МКС!



Корабль доставил топливо, воду и другие грузы pic.twitter.com/z2AhiIojbs — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г.

Отмечается, что корабль доставил на станцию топливо, воду и другие грузы.

Как уточняет РИА Новости, «Прогресс МС-11» долетел до станции за 3 часа 22 минуты — на две минуты раньше запланированного времени.

На сайте «Роскосмоса» ранее говорилось, что корабль должен добраться до станции за «рекордные 3 часа 24 минуты».

Ранее с космодрома Байконур стартовал корабль «Прогресс МС-11». При этом указывалось, что запуск будет происходить по сверхкороткой двухвитковой схеме.

RT вёл прямую трансляцию.