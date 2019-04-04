Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС

Короткая ссылка
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС
  • © Роскосмос

«Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего два витка вокруг Земли, и это новый рекорд в истории МКС», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации.

Отмечается, что корабль доставил на станцию топливо, воду и другие грузы.

Как уточняет РИА Новости, «Прогресс МС-11» долетел до станции за 3 часа 22 минуты — на две минуты раньше запланированного времени. 

На сайте «Роскосмоса» ранее говорилось, что корабль должен добраться до станции за «рекордные 3 часа 24 минуты».

Ранее с космодрома Байконур стартовал корабль «Прогресс МС-11». При этом указывалось, что запуск будет происходить по сверхкороткой двухвитковой схеме.

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить