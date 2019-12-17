Однажды в Галактике: открытие мощной вспышки звёздообразования позволит воссоздать историю эволюции Млечного Пути
- AFP
- © Mariana SUAREZ
Исследователи из Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили следы мощной вспышки в Млечном Пути, произошедшей около миллиарда лет назад. Событие привело к взрыву сотен тысяч сверхновых звёзд и, как следствие, зарождению большого количества новых звёзд. Об этом сообщила пресс-служба обсерватории. По мнению российских астрофизиков, это позволит больше узнать об эволюции нашей Галактики.
Открытие было сделано с помощью Очень большого телескопа, установленного в чилийской высокогорной пустыне Атакама. Телескоп представляет собой крупнейший наземный комплекс для изучения космоса, состоящий из приборов для наблюдения волн разного диапазона — от ближнего ультрафиолетового до среднего инфракрасного.
Центр Млечного Пути очень сильно запылён, и, чтобы увидеть происходящие в этом регионе процессы, используются специальные приборы, регистрирующие волны не в оптическом, а в инфракрасном спектре, сообщил в интервью RT ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Александр Гусев.
«Европейские коллеги проделали работу на высочайшем уровне, и с помощью уникальной аппаратуры им удалось получить изображение центра Млечного Пути в очень хорошем разрешении», — отметил Гусев.
По словам российского астрофизика, открытие ESO позволяет лучше узнать историю Млечного Пути.
«Во многих галактиках основная масса звёзд образовалась на начальной стадии, то есть в первые пять млрд лет. Потом в некоторых галактиках происходили и вторичные вспышки звёздообразования. В нашей галактике основная часть звёзд образовывалась в период от 13,5 до 8 млрд лет назад. Тогда как обнаруженная европейскими учёными вспышка принадлежит к относительно позднему периоду эволюции Млечного Пути. Она произошла примерно 1 млрд лет назад и была довольно резкой, так как длилась всего 100 млн лет», — заявил учёный.
- Снимок центральной части галактики, полученный при помощи Очень большого телескопа
- © ESO/Nogueras-Lara et al
По мнению Гусева, полученные европейскими учёными данные о времени, продолжительности и мощности события ещё предстоит анализировать астрофизикам-теоретикам, исследующим эволюцию нашей галактики.
«Теперь необходимо объяснить причину вспышки звёздообразования, произошедшую после спокойных миллиардов лет. Можно предположить, что на галактику могли упасть галактика-спутник или газовое облако. Будем ждать дальнейших результатов исследований», — сказал астрофизик.
Как сообщил учёный, теперь полученные Очень большим телескопом результаты будут использовать в своей работе и российские астрофизики.
«Думаю, российские учёные обязательно заинтересуются этой проблемой. И какой-то результат нам выдадут», — подытожил Гусев.
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