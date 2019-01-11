Межгалактические сигналы: учёные обнаружили новый источник повторяющихся радиовсплесков неизвестной природы

Канадские астрофизики обнаружили 13 новых быстрых радиовсплесков — сигналов продолжительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. При этом шесть из них исходили из одного источника. До этого учёным удалось найти повторяющиеся радиовсплески лишь однажды. Таким образом, исследователи установили, что источниками этих явлений могут быть не единичные события вроде вспышек сверхновых, а космические объекты, например пульсары и магнетары.

Радиосигналы из космоса длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы называются быстрыми радиовсплесками (Fast Radio Bursts, FRB). Впервые они были обнаружены в 2007 году, и с тех пор учёные пытаются выяснить их происхождение. Появление радиовсплесков объясняли вспышками сверхновых звёзд, а также слиянием сверхмассивных чёрных дыр. Некоторые исследователи даже считали их сигналами внеземных цивилизаций.

Радиовсплески, как правило, одиночные. Однако в 2012 году учёным удалось обнаружить первый повторяющийся импульс радиоизлучения FRB 1211012.

Радиофейерверк

Проводя новое исследование, канадские астрофизики с помощью телескопа CHIME, расположенного в Британской Колумбии, обнаружили второй источник повторяющихся радиовсплесков. Всего учёным удалось зарегистрировать 13 импульсов, шесть из которых исходили из одной точки в космосе.

Телескоп CHIME в Британской Колумбии, Канада.

© National Research Council of Canada

Примечательно, что все 13 радиовсплесков были обнаружены в течение нескольких недель. Сигналы были зафиксированы на удивительно низкой для подобных явлений частоте — около 400 МГц (на такой же частоте работают, например, рации). Обычно всплески радиоизлучения происходят на частоте около 1400 МГц, а предыдущая самая низкая частота, на которой распространялись зафиксированные сигналы, составила 700 МГц. По мнению исследователей, не исключено, что эти загадочные импульсы можно обнаружить на ещё более низких частотах, однако для этого придётся использовать другой радиотелескоп.

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Самая главная находка канадских астрофизиков — радовсплеск FRB 180814, который повторялся в одной и той же точке космоса шесть раз. Источник FRB 180814 находится примерно в 1,5 млрд световых лет от Земли — почти в два раза ближе, чем FRB 1211012.

Новые данные свидетельствуют о том, что повторяющиеся вспышки FRB 1211012 не были аномальными и единственными в своём роде. Кроме того, специалисты убедились, что радиовсплески не возникают в результате однократных космических событий, например таких, как вспышка сверхновой звезды. По мнению исследователей, источником импульсов должен быть некий космический объект или повторяющееся явление.

Пока астрофизики не могут окончательно разрешить загадку радиовсплесков, однако поле для дальнейшего поиска источников этих таинственных импульсов значительно сузилось.

«Мы хотели бы локализовать обнаруженные радиовсплески и понять, из каких галактик они до нас доходят. Мы также хотели бы выяснить, исходят ли повторяющиеся и одиночные импульсы из одинаковых источников. CHIME — самый успешный в мире охотник за быстрыми радиовсплесками, и мы с нетерпением ждём возможности рассказать о новых результатах в ближайшие месяцы», — сообщил соавтор исследования, астроном из Космического института Университета Макгилла Шрайхарш Тендулкар.

Звёздный источник

По мнению российских экспертов, на роль источников быстрых радиовсплесков могут претендовать магнетары (нейтронные звёзды с очень сильными магнитными полями) и пульсары (предположительно, вращающиеся нейтронные звёзды).

«Лучшим источником радиосигналов были бы нейтронные звёзды. С одной стороны, радиовсплески похожи на гигантские вспышки магнетаров, часть энергии которых каким-то образом трансформируется в радиоизлучение. С другой стороны, радиовсплески напоминают масштабированную версию супергигантских импульсов, исходящих от пульсаров», — сообщил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов.

По словам учёного, и магнетары, и пульсары испускают свои вспышки многократно, поэтому на сегодняшний день именно они наиболее достоверно могут объяснить природу радиовсплесков.

«Надеемся, что благодаря установке CHIME удастся обнаружить больше источников радиосигналов. В конечном счёте мы сможем их детально изучить и докопаться до истины», — подытожил Попов.