Космическое «переедание»: астрономы впервые зафиксировали двойной выброс материи из чёрной дыры
- Сверхмассивная чёрная дыра в объективе телескопа Hubble
- © NASA/ESA/STSc
Лишняя материя
Два орбитальных телескопа — Hubble и Chandra — зафиксировали вспышку, исходящую из центра галактики J1354, удалённой от Земли на 800 млн световых лет. Дальнейшие исследования позволили установить, что источником излучения является сверхмассивная чёрная дыра, которая дважды выбросила «лишнюю» материю. Подобное явление учёные наблюдали впервые. Выброшенная материя распространилась на расстояние до 30 тыс. световых лет от чёрной дыры. Зарегистрированный гамма-всплеск оказался настолько ярким, что, по мнению учёных, его источник — чёрная дыра — должна быть в миллиарды раз массивнее Солнца.
- Галактики J1354 и 1327 (внизу), J1354 и 1328 (вверху)
- © NASA , ESA, and J. Comerford (University of Colorado-Boulder)
«Мы знаем множество примеров, когда чёрные дыры по одному разу выбрасывали газ. Однако теперь мы обнаружили галактику со сверхмассивной чёрной дырой, дважды «выплюнувшей» потоки газа за относительно короткий срок», — рассказала автор исследования Джули Комерфорт.
Расположенные в центрах галактик чёрные дыры «питаются» окружающей их материей. «Насытившись» до предела, они отбрасывают поглощённый звёздный материал на несколько тысяч световых лет. Вместе с тем большинство сверхмассивных чёрных дыр являются «спящими». Они «пробуждаются», когда недалеко от них проходит звезда. Под влиянием приливных сил эти таинственные объекты начинают поглощать материю, пока не «насытятся». Такому процессу всегда сопутствует мощная вспышка.
«Кормление» чёрной дыры
Оба выброса газа, которые зафиксировали Hubble и Chandra, произошли из-за столкновения J1354 с соседней галактикой. Масса вещества из смежной галактики попала в центр J1354, где весь материал поглотила сверхмассивная чёрная дыра.
Результаты наблюдений показали, что чёрная дыра в J1354 была окружена большим количеством газа, который она поглотила и частично выбросила. Спустя 100 тыс. лет процесс повторился.
По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что чёрные дыры могут «засыпать» и «просыпаться» даже в течение непродолжительного по астрономическим меркам времени. Впервые зафиксированный феномен повторного выброса материи исследователи объясняют «перееданием»: чёрная дыра дважды поглотила слишком много материи.
«Мы увидели, как чёрная дыра «поела», «отрыгнула» и «заснула», а затем снова «поела» и «отрыгнула», — пояснила космический процесс Джули Комерфорт.
По словам российского астронома, академика отделения физических наук РАН Юрия Балеги, не исключено, что подобное явление в будущем удастся наблюдать и в центре Млечного Пути.
«В центре нашего Млечного Пути тоже есть чёрная дыра, которая поглощала материю, а затем выбрасывала обратно как минимум один раз. Несколько лет назад учёные обнаружили пузыри Ферми. Это струи газа, которые образовались, когда миллионы лет назад чёрная дыра поглотила материю. Вероятно, при таких темпах чёрная дыра когда-нибудь «проснётся», и во второй раз начнёт поглощать окружающий её межзвёздный газ», — сообщил учёный в беседе с RT.