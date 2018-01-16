Космическое «переедание»: астрономы впервые зафиксировали двойной выброс материи из чёрной дыры

Астрономы из Университета Колорадо в Боулдере (США) обнаружили, что сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики J1354, расположенной на расстоянии 800 млн световых лет от Земли, дважды выбросила материю. Подобное явление учёные наблюдали впервые. Исследователи полагают, что причиной этого феномена стало столкновение J1354 с соседней галактикой, из-за чего чёрная дыра поглотила слишком много вещества за относительно короткий период. О космическом «переедании» — в материале RT.

Лишняя материя

Два орбитальных телескопа — Hubble и Chandra — зафиксировали вспышку, исходящую из центра галактики J1354, удалённой от Земли на 800 млн световых лет. Дальнейшие исследования позволили установить, что источником излучения является сверхмассивная чёрная дыра, которая дважды выбросила «лишнюю» материю. Подобное явление учёные наблюдали впервые. Выброшенная материя распространилась на расстояние до 30 тыс. световых лет от чёрной дыры. Зарегистрированный гамма-всплеск оказался настолько ярким, что, по мнению учёных, его источник — чёрная дыра — должна быть в миллиарды раз массивнее Солнца.

Галактики J1354 и 1327 (внизу), J1354 и 1328 (вверху)

© NASA , ESA, and J. Comerford (University of Colorado-Boulder)

«Мы знаем множество примеров, когда чёрные дыры по одному разу выбрасывали газ. Однако теперь мы обнаружили галактику со сверхмассивной чёрной дырой, дважды «выплюнувшей» потоки газа за относительно короткий срок», — рассказала автор исследования Джули Комерфорт.

Расположенные в центрах галактик чёрные дыры «питаются» окружающей их материей. «Насытившись» до предела, они отбрасывают поглощённый звёздный материал на несколько тысяч световых лет. Вместе с тем большинство сверхмассивных чёрных дыр являются «спящими». Они «пробуждаются», когда недалеко от них проходит звезда. Под влиянием приливных сил эти таинственные объекты начинают поглощать материю, пока не «насытятся». Такому процессу всегда сопутствует мощная вспышка.

«Кормление» чёрной дыры

Оба выброса газа, которые зафиксировали Hubble и Chandra, произошли из-за столкновения J1354 с соседней галактикой. Масса вещества из смежной галактики попала в центр J1354, где весь материал поглотила сверхмассивная чёрная дыра.

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Результаты наблюдений показали, что чёрная дыра в J1354 была окружена большим количеством газа, который она поглотила и частично выбросила. Спустя 100 тыс. лет процесс повторился.

По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что чёрные дыры могут «засыпать» и «просыпаться» даже в течение непродолжительного по астрономическим меркам времени. Впервые зафиксированный феномен повторного выброса материи исследователи объясняют «перееданием»: чёрная дыра дважды поглотила слишком много материи.

«Мы увидели, как чёрная дыра «поела», «отрыгнула» и «заснула», а затем снова «поела» и «отрыгнула», — пояснила космический процесс Джули Комерфорт.

По словам российского астронома, академика отделения физических наук РАН Юрия Балеги, не исключено, что подобное явление в будущем удастся наблюдать и в центре Млечного Пути.