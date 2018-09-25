Космический пылесос: учёные объяснили быстрый прирост массы чёрных дыр

Британские астрофизики выяснили, с какой максимальной скоростью сверхмассивные чёрные дыры могут поглощать материю. Это открытие они сделали, наблюдая, как кусок материи размером с Землю исчезает в чёрной дыре созвездия Волосы Вероники. Оказалось, что перед тем, как исчезнуть, объект разогнался до 100 тыс. км/с. Как это связано с наращиванием массы — в материале RT.

Астрофизики из Лестерского университета выяснили, что скопление пыли и газа вокруг сверхмассивной чёрной дыры образует не сплошной диск, а сложную структуру из хаотично расположенных колец. Ныряя в «лазейки» между этими кольцами, материя может беспрепятственно разогнаться до 100 тыс. км/с. Ранее учёные фиксировали поглощение материи только небольшими чёрными дырами и со скоростью, не превышавшей 29 тыс. км/с.

Это открытие специалисты из Соединённого Королевства сделали, наблюдая за галактикой PG211+143, расположенной в миллиарде световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники. В центре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра весом в 40 млн масс Солнца. С помощью рентгеновского космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства учёные выяснили, каким образом чёрная дыра «втягивает» материю размером с Землю.

Анализируя спектр излучения, астрофизики вычислили, что материя галактики PG211+143 со стремительной скоростью движется по прямой к центру сверхмассивной чёрной дыры.

Они нашли объяснение этому феномену: оказалось, что диск вокруг столь массивной дыры «разорвался» на отдельные кольца из пыли и газа и не препятствовал свободному падению космического объекта.

По мнению астрофизиков, подобный сценарий поглощения вещества характерен для сверхмассивных чёрных дыр, расположенных в центрах галактик.

«Открытие «разорванности» колец вполне объясняет то, каким образом сверхмассивные чёрные дыры за короткий срок набирают свою огромную массу», — сообщил в беседе с RT сотрудник ГАИШ МГУ Михаил Кузнецов.