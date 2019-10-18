«История благодарности»: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Белграда

В преддверии 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ранее засекреченные документы о Белградской операции. В журналах боевых действий, наградных документах и газетных статьях говорится о ходе сражения за столицу Югославии, героизме бойцов Красной армии и партизан, а также о том, с какой благодарностью жители города встречали освободителей.

К 75-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны России опубликовало ранее засекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства. Речь идёт о фотокопиях журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов наиболее отличившихся в ходе Белградской операции бойцов.

Война и оккупация

После Первой мировой войны из небольших балканских стран и части территории Австро-Венгрии было образовано Королевство сербов, хорватов и словенцев, переименованное в 1929 году в Югославию. Во внешней политике официальный Белград изначально был ориентирован на Париж и Лондон, а после начала Второй мировой пытался придерживаться политики нейтралитета.

Однако в начале 1941 года руководство гитлеровской Германии принудило премьер-министра Югославии Драгишу Цветковича присоединиться к Тройственному пакту. Возмущённые жители страны свергли проявившее лояльность к рейху правительство. Однако Гитлер воспользовался этим как формальным поводом для вторжения в Югославию, которое началось 6 апреля. Неделю спустя части СС захватили Белград.

«Захваченная Германией и её союзниками Югославия была разделена на оккупационные зоны и марионеточные государственные образования. Так, например, Хорватия, Босния и Герцеговина составили так называемое Независимое Государство Хорватия, в Черногории было создано марионеточное проитальянское правительство, а ряд других регионов страны вошли непосредственно в состав территорий стран-захватчиков — Германии, Италии, Венгрии и Болгарии», — рассказал в интервью RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Георгий Емельяненко.

Сербия, по словам историка, лишилась ряда пограничных территорий, отошедших Венгрии и Албании.

«На оставшейся сербской территории немцами был создан Гражданский комиссариат во главе с Миланом Ачимовичем, а затем — марионеточное правительство национального спасения, которое возглавил генерал Милан Недич. В отличие от соседней Хорватии, которая формально считалась независимым государством, союзным Германии, Сербия имела лишь статус оккупированной территории под военным управлением», — продолжил он.

На территории Хорватии нацисты набрали более 100 тыс. добровольцев в вермахт и СС, а также несколько десятков тысяч бойцов в немецкую полицию порядка. Гитлеровцы вместе с хорватскими националистами приступили к массовым убийствам сербов, евреев и других местных жителей, придерживавшихся оппозиционных взглядов. Общее количество жертв нацизма на территории Югославии учёные оценивают примерно в 1,7 млн. Только в концлагере Ясеновац на территории Хорватии были убиты, по некоторым данным, до 700 тыс. человек.

В находившейся под военным управлением Сербии нацисты создали целую систему концлагерей. А на бывшем полигоне в посёлке Яинцы под Белградом гитлеровцы проводили массовые казни сербского и еврейского мирного населения. Здесь были убиты около 80 тыс. человек.

«В октябре—ноябре 1941 года в Белграде и других городах Сербии были арестованы все остававшиеся там к тому моменту евреи. К лету 1942 года большинство из них были убиты», — отметил Емельяненко.

Министерство обороны РФ обнародовало показания, полученные в 1944 году от военнопленного ефрейтора 392-й немецкой пехотной дивизии Карла Вейманна, который сообщил об издевательствах гитлеровцев над сербами в концлагере в сербском городе Рума.

«На большой площади, под открытым небом, в грязи находилось более 40000 человек. В центре площади стояла вышка с громкоговорителем, через который целый день оглашались фамилии. Это были списки сербов, которых должны были расстрелять на следующий день (от 800 до 1000 человек в день). Кроме ежедневных расстрелов, полицейские из отрядов особого назначения по ночам забавлялись стрельбой по интернированным через колючую проволоку. Так гибло много сербов, зачастую смерть застигала их во сне», — говорится документе.

Кроме того, как рассказал Емельяненко, нацисты практиковали захват и убийство заложников в ответ на действия партизан и подпольщиков.

Иосиф Тито проводит смотр бригады, Босански-Петровац, 7 ноября 1942 года

© Wikimedia Commons

Патриоты, наиболее активной частью которых являлись югославские коммунисты под руководством Иосипа Броз Тито, с 4 июля 1941 года перешли к активной борьбе с оккупантами. Осенью того же года под контролем созданной партизанами Ужицкой республики оказались примерно две третьих территории Сербии. Стоило карателям вытеснить повстанцев из одного региона, как восставали жители других населённых пунктов. Однако при этом гитлеровцы достаточно уверенно чувствовали себя в крупных городах, которые они превратили в настоящие крепости.

По словам эксперта аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» политолога Екатерины Зотовой, на фоне борьбы с оккупантами раскол произошёл и среди самих сербов. Поддерживающие коммунистов партизаны вступили в конфликт с повстанцами-четниками, стоявшими на националистических и монархических позициях.

«Ясной оценки этим событиям в Сербии до сих пор дать не могут», — отметила эксперт.

Белградская операция

«Осенью 1944 года советские войска вели наступление в Юго-Восточной Европе. 8 сентября войска 3-го Украинского фронта вошли на территорию Болгарии. Болгарская армия не оказала сопротивления, а в ночь с 8 на 9 сентября в Софии произошло восстание, в ходе которого к власти пришло правительство Отечественного фронта, объявившее войну Германии. Таким образом, пройдя через территорию Болгарии без сопротивления, советские войска вышли к границам оккупированной Югославии», — рассказал Емельяненко.

По его словам, 28 сентября части 3-го Украинского фронта, по согласованию с председателем Национального комитета освобождения маршалом Тито, вошли на территорию Югославии, начав Белградскую наступательную операцию. Во взаимодействии с советскими войсками действовали не только части Народно-освободительной армии Югославии, но и болгарские войска.

Советские участники штурма Белграда

© Министерство обороны РФ

«С 14 октября советские войска и части НОАЮ (Народно-освободительная армия Югославии. — RT) начали бои непосредственно за Белград», — продолжил Емельяненко.

На улицах города были сооружены ДОТы и ДЗОТы, каждый дом представлял собой хорошо укрепленное оборонительное сооружение. Югославскую столицу оборонял гарнизон, насчитывавший свыше 20 тыс. человек, 40 танков и около 170 орудий и миномётов. Тяжёлые бои на улицах города описываются в журнале боевых действий 3-го Украинского фронта и в телеграфном донесении.

«Бои за город носили ожесточённый, упорный характер. Бои шли за каждую улицу, дом и даже этаж», — указывается в документе.

Эту картину дополняют материалы журнала «Боевые эпизоды артиллерии 57-й армии».

«Противник заранее создал в городе мощную долговременную оборону. На площадях и перекрёстках улиц были сооружены железобетонные ДОТы, в кирпичных строениях — оборудованы огневые точки», — отмечается в тексте.

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Чтобы нацисты не смогли реализовать свои планы по полному разрушению Белграда, советские войска параллельно с боями занимались разминированием города. В журнале боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады отражены эпизоды штурма и разминирования важнейших объектов Белграда — гостиницы «Албания» и крепости Калемегдан. В документе также содержатся уникальные схемы, рисунки и фотографии, передающие эмоции участников схваток за город и освобождённых белградцев.

В политдонесении 57-й армии 3-го Украинского фронта описывается, с какой радостью жители столицы Югославии встречали Красную Армию.

«Жители приветствовали войска лозунгами в честь Красной Армии... Преподносили цветы, угощали бойцов и командиров виноградом, белым хлебом, приглашали к себе на обед. Женщины подносили цветы бойцам и командирам, украшали ими проходящие автомашины. Все улицы были заполнены народом, приветствующим Красную Армию», — рассказывается в документе.

Подбитый в городе советский танк белградцы украсили цветами и написали на нём: «Живио Маршал Сталин, Живио Маршал Тито!»

Описания подвигов конкретных бойцов Красной армии приводятся в обнародованных Министерством обороны наградных документах. Так, лейтенант медицинской службы, фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК Николай Кравцов, действуя в составе штурмовой группы по захвату телеграфно-телефонной станции Белграда, в критический момент боя бросился на амбразуру ДОТа, пожертвовав своей жизнью ради победы над врагом. За проявленный героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

16 октября во время боя на подступах к Белграду помощник командира стрелкового взвода 3-го стрелкового батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Иван Адаменко, увидев, что два пулемёта врага не дают роте подняться в атаку, подполз к ДЗОТам и гранатой уничтожил один из них, а затем закрыл амбразуру второго своим телом. Посмертно он был удостоен Золотой звезды Героя Советского Союза.

В боях за освобождение Белграда погибли свыше 2900 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около тысячи воинов Красной Армии. 20 октября 1944 года столица Югославии была полностью освобождена.

Жители Белграда встречают советские войска

© Министерство обороны РФ

«Сегодня, 20 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта и Народно-Освободительной армии Югославии за освободившими столицу Югославии Белград — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий», — говорится в приказе Верховного главнокомандующего от 20 октября 1944 года № 201.

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По мнению Емельяненко, после завершения Белградской операции НОАЮ уже стали действовать не как партизанские отряды, а как регулярные войска.

«Освобождение Белграда окончательно изменило характер войны в Югославии. Хотя бои продолжались, это была уже не партизанская борьба, а действия регулярных частей НОАЮ. Югославское командование расположилось в Белграде. Советские же войска продолжали наступление с территории Сербии в направлении Венгрии», — подчеркнул историк.

Он отметил, что потеря столицы Югославии и трассы Салоники — Белград не позволила гитлеровцам быстро эвакуировать свои войска с юга Балкан и быстро привлечь их к участию в боевых действиях на территории Венгрии и других восточноевропейских государств.