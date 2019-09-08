«Столбовая фигура»: какую роль в истории российской авиации сыграл Пётр Нестеров

105 лет назад штабс-капитан российской армии Пётр Нестеров впервые в практике боевой авиации применил таран вражеского самолёта. За этот подвиг он был посмертно награждён орденом Святого Георгия IV степени. К тому времени лётчик уже получил широкую известность, первым в мире совершив «мёртвую петлю». По словам экспертов, Нестеров был одной из «столбовых фигур» в российской авиации, существенно повлиявших на её развитие. Он занимался теорией применения самолётов во время военных действий, разрабатывал новые способы атаки на летательные аппараты противника, осваивал ночные полёты. Применённый им таран стал распространенной формой ведения боя в критической ситуации в годы Великой Отечественной войны.

8 сентября 1914 года около города Жолква (Львовская область) военный лётчик Пётр Нестеров протаранил австрийский самолёт, в котором находились пилот Франц Малина и пилот–наблюдатель барон Фридрих фон Розенталь. Они проводили воздушную разведку передвижений русских войск. Это был первый в мире воздушный таран, который принёс Нестерову широкую известность.

Путь в небо

Нестеров родился в Нижнем Новгороде 27 февраля 1887 года. Его отец был потомственным военным и служил офицером-воспитателем в кадетском корпусе. Когда Петру было три года, отец умер, после чего мать сама воспитывала четверых детей.

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В 1897 году Нестеров был принят в кадетский корпус. У Петра с детства проявились способности к математике. Кроме того, он зачитывался романами о путешествиях. В 1904-ом Пётр завершил учёбу и как один из лучших выпускников был направлен в престижное Михайловское артиллерийское училище.

«Через два года Нестеров с отличием сдал выпускные экзамены и был произведён в подпоручики», — рассказал в интервью RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Антон Кобец.

Молодой офицер с блестящей подготовкой мог выбрать себе престижное место службы в европейской части России, но вместо этого отправился в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду во Владивосток.

В 1910 году Нестеров увлёкся авиацией, а в 1911-м, находясь в отпуске в Нижнем Новгороде, вступил в общество воздухоплавания. Вместе со своим земляком Петром Соколовым он разрабатывал новые модели планеров и проводил их испытания.

Русский военный лётчик Пётр Нестеров

РИА Новости

Под конец отпуска Нестеров отправился в Санкт-Петербург и попытался поступить в военно-авиационную школу. Однако туда принимали либо военных инженеров, либо людей, имевших серьезную протекцию. Не смирившись с отказом, Нестеров пошёл на отчаянный шаг — отправился на приём к руководству военного министерства и добился своего. Его направили на учёбу в Офицерскую воздухоплавательную школу в Гатчине.

В 1912 году Нестеров совершил первый самостоятельный полёт и окончил курс авиационного отдела. Параллельно он работал над собственным оригинальным проектом самолёта без вертикального оперения.

Перед тем как отбыть в войска, Нестеров в конце 1912 года прошёл дополнительную подготовку в Варшаве, осваивая самолёты типа «Ньюпор». Здесь он совершил первый лётный подвиг — отвёл от черты городской застройки вышедшую из строя крылатую машину, и, несмотря на возгорание в воздухе, посадил её на аэродроме.

«Мёртвая петля»

Пройдя полный курс обучения, Нестеров получил назначение в 3-ю авиационную роту в Киев. Здесь он увлёкся лётным искусством и попробовал свои силы на учениях в качестве корректировщика артиллерийского огня с воздуха. Во время перелёта в Нежин и обратно Нестеров вёз кинооператора и участвовал в первых воздушных съёмках в России.

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«Он занимался теорией применения авиации во время военных действий, изобретал новые способы атаки на дирижабли и самолёты противника, осваивал ночные полёты», — рассказал Антон Кобец.

В свою очередь, военный историк Юрий Кнутов отметил в беседе с RT, что в Киеве лётчик задумался над возможностью выполнения «мёртвой петли» — фигуры высшего пилотажа, которая в то время считалась осуществимой лишь в теории.

«Нестеров сел за расчёты, но довести их до конца не успел. Ему стало известно, что «петлю» планирует совершить француз Адольф Пегу, и решил действовать», —подчеркнул эксперт.

«27 августа 1913 года над Сырецким полем в Киеве Нестеров сделал то, что навсегда вписало его имя в историю авиации. Он повёл самолёт высоко в воздух, затем сорвался в пике и на полпути к земле вновь поднял машину вверх, после чего за счёт набранной мощности самолёт развернулся вверх «брюхом» и вернулся обратно на тот же курс», — отметил Кобец.

Макет самолёта «Ньюпор», на котором Нестеров совершил «мёртвую петлю»

© Wikimedia Commons

По словам эксперта, «Нестеров доказал, что для умелого лётчика нет ничего невозможного».

В свою очередь, Кнутов сообщил, что, выполнив «мёртвую петлю», Нестеров на шесть дней опередил Пегу. Хотя в Европе многие до сих пор считают французского аса автором фигуры высшего пилотажа, сам Пегу лично признавал первенство русского лётчика, добавил историк.

«Не зная всех параметров, Нестеров, идя в «мёртвую петлю», фактически играл в «русскую рулетку». Это было на грани самоубийства, но он всё-таки победил», — заявил в беседе с RT заслуженный лётчик-испытатель РФ, Герой России, генерал-майор Магомед Толбоев.

Герой войны

В 1913 году Нестеров разработал исследовательскую конструкцию семицилиндрового двигателя, затем приступил к созданию нового одноместного скоростного самолёта. Однако в его планы внесла свои коррективы Первая мировая война.

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«Нестеров отбыл на фронт, где принял активное участие в боевых действиях. В основном он занимался воздушной разведкой, кроме того, осуществил одну из первых в истории России бомбардировок позиций противника», — рассказал Кобец.

Действия Нестерова по бомбометанию и корректировке артиллерийского огня оказались настолько удачными, что австрийские власти объявили за его голову награду. Всего он успел совершить 28 боевых вылетов. В ходе одного из полётов из-за неполадок с мотором Нестеров был вынужден сесть в тылу врага, уничтожил самолёт и с помощью местных жителей прорвался к своим через линию фронта. Возвращаясь в часть, лётчик взял в плен австрийского часового.

8 сентября 1914 года Нестеров решил атаковать австрийский самолёт, который вёл наблюдение за российскими позициями. В то время на большинстве машин ещё не было пулемётов.

Как рассказал Кнутов, Нестеров, скорее всего, планировал нанести удар шасси по краю несущей плоскости вражеского самолёта. Однако российский лётчик был сильно переутомлён, и, возможно, допустил ошибку — винт и мотор его самолёта ударили по австрийской машине. Противник был сбит, но в ходе выполнения манёвра погиб и сам герой.

Сбитый Нестеровым вражеский самолет

© Wikimedia Commons

Выдающийся лётчик был кавалером орденов Святой Анны ІІІ степени и Святого Станислава ІІІ степени. Посмертно он был награждён орденом Святого Георгия IV степени.

«Нестеров значительно расширил представление о том, на что способна летающая машина в руках умелого и знающего пилота. Он продемонстрировал, насколько важно для лётчика сочетание холодного расчёта, обширной теоретической подготовки и безудержной смелости. Он стал вдохновляющим примером для множества энтузиастов авиационного дела», — подчеркнул Кобец.

По словам Кнутова, Нестеров фактически стал «родоначальником тарана — способа ведения боя, широко использовавшегося в годы Великой Отечественной войны».

«Он на своём примере показал пилотам, как вести себя в критической ситуации, чтобы нанести максимальный ущерб врагу», — отметил историк.

По мнению Толбоева, подвиг Нестерова вдохновил многие поколения авиаторов.

«Для нас, лётчиков, он столбовая фигура», — отметил эксперт.